Kedi katili Fatih Mehmet Öztürk davasında karar: 4.5 yıl hapse mahkum edildi
İstanbul Fatih'te, "daha iyi bakacağını" söyleyerek sokaktan topladığı kedileri ofisinde vahşice katlettiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Mehmet Öztürk, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mâhkum edildi.
İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara daha iyi bakacağını söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin işkenceyle katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Duruşmaya müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatları katıldı.
Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 9 kediyi darp ederek katlettiğine dikkat çekerek, sanığın 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ü, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Baş'tan 'Bahçeli'ye tehdit' iddiası
- Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
- Mevduat faizlerinde yeni dönem!
- 'Kumpas'tan Menzil çıktı!
- Batık bankadan parasını faiziyle alacak!
- ‘Hayatımın en büyük hatasıydı'
- Meteoroloji’den 10 ile uyarı! Sağanak geliyor
- 'Samimi bir ortamda...'
- Yabancıların talebi doları nasıl etkileyecek?
- Ali Koç'tan yönetim kurulu kararı!