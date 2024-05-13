Kedi katili Fatih Mehmet Öztürk davasında karar: 4.5 yıl hapse mahkum edildi

İstanbul Fatih'te, "daha iyi bakacağını" söyleyerek sokaktan topladığı kedileri ofisinde vahşice katlettiği iddiasıyla yargılanan sanık Fatih Mehmet Öztürk, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mâhkum edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:51
Kedi katili Fatih Mehmet Öztürk davasında karar: 4.5 yıl hapse mahkum edildi
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İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara daha iyi bakacağını söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin işkenceyle katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. 

Duruşmaya müşteki avukatları ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün 9 kediyi darp ederek katlettiğine dikkat çekerek, sanığın 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Mehmet Öztürk'ü, 'birden fazla evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.


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