Fatma Narman cinayeti davasında karar: Katil kocaya indirimsiz ağır müebbet!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:04

Güncelleme: 28.06.2024 - 11:04

İstanbul Fatih, Zeyrek Mahallesi'nde, 24 Nisan 2022'de, kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanmak isteyen 21 yaşındaki Fatma Narman'ı, birlikte yaşadıkları evde, çocuklarının gözü önünde silahla vurarak katleden Yalçın Narman'ın ağırlaştırılmış müebbet, cinayete yardım ettiği iddia edilen kardeşi Bahattin Narman'ın ise 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına dün İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Yalçın Narman, jandarma eşliğinde mahkemeye getirilirken tutuksuz sanık Bahattin Narman, taraf avukatları ve Fatma Narman'ın ailesi duruşmada hazır bulundu.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Yalçın Narman, eşiyle hiçbir sorunun olmadığını iddia ederek, "Darp iddiaları zandan ibarettir. Aldatma mevzusu da zandan ibarettir. Eşimi öldürmek için sebebim yoktur. Böyle bir şey ilk defa başıma geliyor. Keşke vefat eden eşimin yerine ben olsaydım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET KARARI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yalçın Narman'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan, sanığın pişman olduğuna dair bir değerlendirme olmadığından cezada hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme, 'kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Bahattin Narman'ın ise hakkında her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatına hükmetti.