Fatma Nur ve Hifa’nın ardından kadınlar hukuk mücadelesini bırakmıyor! İstismar davasına çağrı

Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler’in ölümünün ardından kadın örgütleri hukuki mücadelenin süreceğini vurgulayarak istismar davasının duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yaptığı açıklamada, Çelik ve kızının ardından mücadelenin sona ermediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra'nın ardından mücadelemiz devam ediyor. Kimse onlar artık yok diye mücadelemiz de sona erdi sanmasın. Suçluların en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Evet. Üzgünüz. Ancak öfkemiz hüznümüzden çok daha büyük. Çocuklara ve kadınlara reva görülen bu hayatı değiştireceğiz. 5 Mayıs'ta Kartal Adliyesi'nde görevimizin başında olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, 2 Mart akşamı İstanbul Zeytinburnu sahilinde ölü bulunmuştu.

Çelik, eski eşi A.Ş.’nin kızını üç yaşından beri istismar ettiği iddiasıyla bir yıl önce dava açmış, yargılama sürerken 13 Ocak’ta İstanbul Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti başlatmıştı. Çelik ayrıca eski eşinin kendisine tecavüz ettiğini ve daha sonra ailesi tarafından zorla evlendirildiğini söylemişti.

Adalet nöbeti sırasında yaptığı açıklamalarda başına gelebileceklerden korktuğunu söyleyen Çelik, “Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Anne ve kızının ölümünün ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlenmiş, olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmişti.

Ailenin avukatı Buse Naz Güneş, anne ve çocuğun bir yıl süren yargı sürecinde ciddi ihmallerle karşılaştığını savunuyor.

Güneş’e göre çocuk ağır bir travma sonrası stres süreci yaşadı, psikolojik sorunları giderek arttı ve uzun süre yemek yemeyi bıraktı. Çocuğun hastaneye yatışı için yapılan başvuruların çeşitli gerekçelerle kabul edilmediğini belirten Güneş, bu süreçte anne ve kızının sistematik biçimde yalnızlaştırıldığını söylemişti.

Kadın örgütleri ve barolar da yargılama sürecinde çocuğun üstün yararının gözetilmediğini ve ciddi hak ihlalleri yaşandığını dile getirirken istismarla suçlanan baba A.Ş. hakkında açılan davanın duruşması 5 Mayıs’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülecek. Kadın örgütleri duruşma günü adliye önünde olacaklarını duyurdu.