Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı. Peki, Fatma Özkul kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatma Özkul hangi görevlerde bulundu?

FATMA ÖZKUL KİMDİR?

1978 yılında Elazığ’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında Doçent, 2018 yılında Profesör unvanını aldı.

FATMA ÖZKUL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yaptı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul’un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunmaktadır. “İşletmelerde Hile Riski Yönetimi”, “Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları” kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülüne layık görülen “Kripto Varlıklar Muhasebesi” kitabının yazarıdır.

Özkul, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

FATMA ÖZKUL EVLİ Mİ?

Özkul, evli ve iki çocuk annesidir.