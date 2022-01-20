Fatma Şahin için harekete geçildi: Suç duyurusunda bulunuldu

20 Ocak 2022 Perşembe, 18:01

Gaziantep’te dün meydana gelen kar yağışının birçok yurttaşa zor saatler yaşatması tepkiye neden olmuştu. Kar yağışının önceden bilinmesine rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in önlem almadığı öne sürüldü.

Hakan Tanrıöver ise sosyal medyadaki hesabından, saatlerce yolda kalan yurttaşları suçlayan bir paylaşım yapmıştı. Tanrıöver, ifadelerine birçok sosyal medya kullanıcısının tepki göstermesi üzerine tweetini silmek zorunda kaldı.

CHP Gaziantep İl Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Erdem Gökpınar sosyal medya hesabından, Fatma Şahin ve Hakan Tanrıöver hakkında suç duyurusunda bulunduğunu paylaştı. Şahin’in halkın mağdur olmasına yol açtığının belirtildiği dilekçede, Tanrıöver’in ise halkın şivesini aşağıladığı belirtilerek cezalandırılmaları istendi.