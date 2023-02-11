Fatma Şahin'den 'deprem' yorumu: 'Her şerde bir hayır var'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:48

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden olan Gaziantep'te, AKP'li Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı'nı ziyaret etti.

Şahin, incelemelerde bulunduğu sırada bir kişiyle yaptığı sohbeti "Gaziantep Nurdağı’ndayız. Nurdağılı depremzedeler devletlerine güveniyor, gün birlik günü diyorlar. Depremde de Türkiye tek yürek…" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahin'in dinlediği bir yurttaş, "Bu kadar şeyin üstüne bir de bu geldi. Allahım beterinden saklasın. Türkiyemiz tam şahlanma şeyine gelmişti. Her şeyde bir hayır var. Hep beraber devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız" dedi.

Şahin ise "Her şerde bir hayır var. Rabbim ne derse o olur. Umudumuzu kaybetmeyip hızlı toparlanacağız. Birlik zamanı" yanıtını verdi.

Ardıdan Şahin "Eyvallah" diyerek konuşmayı sonlandırdı.