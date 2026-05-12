Fatsa’nın efsane başkanı ‘Terzi Fikri’ anıldı

“Terzi Fikri” olarak tanınan ve Ordu Fatsa’nın unutulmayan belediye başkanları arasında yer alan Fikri Sönmez, 41. ölüm yıldönümünde iki gün süren etkinliklerle anıldı.

“Fikri Sönmez Yerel Yönetimler Araştırma ve Geliştirme Vakfı” tarafından geçen cumartesi ve pazar düzenlenen söyleşiler, forumlar, kültürel etkinliklerde Sönmez’in siyasi mücadelesi, yerel yönetim anlayışı ve Fatsa’da bıraktığı izler ele alındı. Etkinliklere Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda siyasi, demokratik kitle örgütü temsilcisi, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

Program kapsamında Fikri Sönmez’in mezarı da ziyaret edildi.