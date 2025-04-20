Faturalarda rant oyunu: Gizli zam, sahte destek

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

Elektrik ve doğalgaz faturalarında nisan ayında yaşanan anormal artış, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Özellikle doğalgazda metreküp fiyatına yapılan gizli yüzde 140 zam ve ardından gösterilen yüzde 59 oranındaki “devlet desteği”, kamu kaynaklarının yurttaş yerine enerji şirketlerine aktarılıp aktarılmadığı tartışmasını alevlendirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte doğalgaz ve elektrik tüketiminin düşmesi beklenirken, gelen faturaların artması şaşkınlık yarattı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, faturalarla ilgili çarpıcı hesaplamalar ortaya koydu. İlhan, nisan ayında doğalgaz fiyatına yüzde 140 oranında gizli zam yapıldığını, ardından bu artışın yalnızca yüzde 59’luk kısmının “devlet desteği” adı altında yurttaştan düşüldüğünü söyledi. İlhan şu ifadeleri kullandı: “Doğalgaz metreküp fiyatı ocak ayında 7.3 TL iken Nisan ayında 17.3 TL’ye çıkarıldı. Aradaki zam vatandaşa yansıtıldıktan sonra devlet desteği uygulanıyor gibi gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmacadır. Van’da yaklaşık 160 bin doğalgaz abonesi var. Her abonenin faturasına ortalama 1180 TL devlet desteği eklendiği düşünüldüğünde sadece Van’da doğalgaz firmalarına 188 milyon 800 bin lira ödeme yapılmış oluyor. Eğer bu paralar doğrudan doğalgaz şirketlerine aktarılıyorsa büyük bir yolsuzluk ve servet transferi var demektir. Yok eğer aktarılmıyorsa vatandaşa ‘Destek veriyoruz’ yalanıyla büyük bir kandırmaca yapılmaktadır.”

ÇARPICI ÖRNEKLER

Yurttaşlardan alınan fatura örnekleri ise durumu daha net ortaya koyuyor:

A Faturası: Mart ayında 468.50 TL ödeyen bir yurttaş, nisan ayında 1607 TL tüketimle karşılaştı. 785 TL’si devlet desteği gösterildi, kalan 821 TL yurttaşa ödetildi.

B Faturası: Martta 504 TL olan fatura, Nisan’da 1.339 TL oldu. 717 TL devlet desteği düşüldü; yurttaş 677 TL ödeme yaptı.

C Faturası: Mart ayında 513 TL ödeyen bir yurttaş, nisanda 1.183 TL’lik fatura ile karşılaştı. 648 TL destek düşüldü, yurttaş 535 TL ödeme yaptı.

En çarpıcı artış ise doğalgazda yaşandı. Ocak ayında 2 bin 760 TL, mart ayında 3 bin 55 TL doğalgaz faturası ödeyen bir yurttaş, nisan ayında ısınma ihtiyacı azalmasına karşın 4 bin 424 TL’lik faturayla karşılaştı. 2 bin 587 TL devlet desteği gösterildi, yurttaş yine de 1835 TL ödeme yaptı.