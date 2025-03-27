Fazıl Say duyurdu: İÜ Devlet Konservatuvarı'ndan 50 akademisyen açığa alındı
Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını bildirdi.
Sanatçı Fazıl Say'ın yaptığı paylaşıma göre; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındı.
Say, 50 hocanın birden açığa alınmasının bugüne dek yaşanmamış bir olay olduğunu hatırlatarak ''Açıklama bekliyoruz ve süreci izliyoruz'' ifadelerini kullandı.
''NEDEN? NİÇİN? BİLMİYORUZ''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Say şunları söyledi:
''Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok.
Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…
İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde.
Neler oluyor anlamak istiyoruz…
Elbetteki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İ.Ü.Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü.
Konservatuvar demek “çokseslilik” demek…
Şu aşamada değerli Müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim.
Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz.''
Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 27, 2025
Neden ? Niçin? Bilmiyoruz…
İstanbul Üniversitesi Müzik bölümü yani Konservatuvarı saygın bir kurumdur, pek çok defa işbirliğimiz olmuştu yıllar içinde.
Neler oluyor anlamak istiyoruz…
Elbetteki konuyla ilgili tüm… pic.twitter.com/0z6AKAXzUQ
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