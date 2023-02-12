Fazıl Say: Sadece Külliye'de on bin depremzede barınabilir

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:19

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:19

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu.

Depremlerin yarattığı yıkım hayatı olumsuz etkilerken ilkokul, orta okul ve lise düzeyince eğitim 20 Şubat'a kadar tatil edildi. Üniversiteler ise eğitim-öğretim yılı sonuna kadar uzaktan eğitim verecek.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini, "Eğitim kurumlarının kapatılmasını yanlış buluyorum" diyerek tepki gösterdi.

"KÜLLİYEDE ON BİN DEPREMZEDE BARINABİLİR"

Fazıl Say, öğrenci yurtları yerine 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin depremzedeler için kullanılabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Elbette ki ortam çok kaos ve aklıselim kararlar alınması için zaman da az. Ama eğitim kurumlarının kapatılmasını iyi bulmuyorum. Öğrenci yurtlarını da barınak yapmayı da şu yüzden öncelikli bulmuyorum. Devletin her yerde binaları var, lojmanları, tesisleri, kongre salonları, stadyumları var. Külliye var, sadece Külliye’de 10.000 depremzede barınabilir. Madem tüm bunlar milletindir, şimdi değil de ne zaman? Tüm ülkede hayat akışını durdurmadan kararlar alınmalı"