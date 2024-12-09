Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı!

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya otobüsle seyahat eden bir yolcu ile otobüs personeli arasında başlayan tartışma, Kapaklı Otogarında çıkan kavgada biri ağır olmak üzere üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 12:26

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı.

A.H.S., durumu Kapaklı Otogarında kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi. Otobüs Kapaklı Otogarına ulaştığında A.H.S.’nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Otogar #kavga #bagaj

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