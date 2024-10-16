İstanbul Otogarı’nda çay ve salça paketinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Otogarı’nda bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan kutunun içerisindeki çay ve salça paketinden 126 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Otogarı’nda çay ve salça paketinden uyuşturucu çıktı
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim’de İstanbul Bayrampaşa Otogarı’nda denetim yaptı. Denetimler sırasında şüpheli şahıslar tarafından bir otobüse emanet olarak verilmek istenen koli arandı.

ÇAY VE SALÇA PAKETİ İÇİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Kolide bulunan çay ve salça kutusuna zulalanmış 126 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek bulundu. Kimlik tespit edilen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T. (23) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.

3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #15 Temmuz Demokrasi Otogarı #İstanbul otogarı

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