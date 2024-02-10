Feci kaza... Bisikletteki iki çocuğa minibüs çarptı: 1 ölü

Bursa'da aniden yola çıkan 2 bisikletli çocuğa yolcu minibüsü çarptı. Kazada, 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:38
Abone Ol google-news

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla Sokak’tan Mümin Gençoğlu Caddesi’ne aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A. (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

Çarpmanın etkisiyle B.A. ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bisiklet sürücüsü B.A. doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Bursa haberleri bisiklet haberleri yolcu minibüsü haberleri Minibüs haberleri kaza haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!

Goldman Sachs'tan korkutan tablo: Dolar bu tarihte 48 lirayı görecek!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü

Bahçelerinde servet bulan çiftin mutluluğu kısa sürdü
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!