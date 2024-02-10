Feci kaza... Bisikletteki iki çocuğa minibüs çarptı: 1 ölü

Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:38

Güncelleme: 10.02.2024 - 10:32

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla Sokak’tan Mümin Gençoğlu Caddesi’ne aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A. (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

Çarpmanın etkisiyle B.A. ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık görevlilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bisiklet sürücüsü B.A. doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.