Feci kaza... Çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı: 7 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 22.12.2023 - 08:51

Güncelleme: 22.12.2023 - 08:51

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Burhan Uslu (32) yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kazanın ardından 27 GC 526 plakalı otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.