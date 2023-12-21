Kaza yerine giden itfaiye aracı devrildi: 3 itfaiye eri yaralandı!
Vize'de trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.
Kırklareli'de, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Vize İtfaiye Müdürlüğü aracı, Akıncılar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan itfaiye erleri, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.
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