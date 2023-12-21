İstanbul'da feci kaza... TIR kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Çayırbaşı'nda TIR'ın kamyona çarpması sonucu yaşanan kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 08:38
İstanbul'da feci kaza... TIR kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi'nde bir TIR, kamyona çarptı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


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