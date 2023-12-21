İstanbul'da feci kaza... TIR kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Çayırbaşı'nda TIR'ın kamyona çarpması sonucu yaşanan kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Çayırbaşı Mahallesi'nde bir TIR, kamyona çarptı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şener Şen'in ödül törenindeki konuşması gündem oldu
- 2 otomobil güvenlik testinden 'sıfır' yıldız aldı
- Loto dünyasının dahisi: 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı
- Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
- Akşener'in 'korkak' ifadesine ilk yanıt
- 'Ayıp olmasın diye evlendim' demedim
- ‘Oturum almam için bana yardım etti’
- 7 gollü maçta kazanan Fenerbahçe!
- Asgari ücret zammına göz dikildi!
- Eskişehirspor'dan dünya tarihine geçecek gol!