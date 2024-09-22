Feci kaza… Çocuk öldü, anne, baba ve kardeşi yaralandı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:04

Güncelleme: 22.09.2024 - 22:04

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma- Bartın yolu Akyamaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Toprak idaresindeki 67 ZF 499 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayarak karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil Ankara’dan Bartın’a gelen Efe Tur firmasına ait yolcu otobüsüne çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Emir Toprak olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi Melek, babası Ramazan ve kardeşi Enes yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Çaycuma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

38 yolcusu bulunan otobüste ise maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.