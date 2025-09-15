Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki araç ile 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya’nın içinde bulunduğu araç Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, eski başkan Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Feci kaza: Eski belediye başkanı hayatını kaybetti, eşi ve 1 kişi yaralı!https://t.co/sjDyDxFCWd pic.twitter.com/bSH7JB2Q3B — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 15, 2025

MEHMET KAYA KİMDİR?

1950 yılında Bursa-Yenişehir ilçesinde dünyaya geldi. Anavatan Partisi'nde altı yıl ilçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Anavatan Partisi'nden Belediye Başkanlığını kazanıp bir dönem görev yaptı. Evli ve üç çocuk babası. 1988-2008 yılına kadar müteahhitlik hizmetleri ve akaryakıt işletmeciliği yaptı.