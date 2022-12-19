Elektrikli araç bataryaları için geri dönüşüm tesisleri kuruluyor

19 Aralık 2022 Pazartesi, 16:20

Otomotiv seköründe günden güne payını büyüten elektrikli araçlarda geleceğe dair en önemli soru işareti, kullanılan bataryalar. Uzmanlar, bu büyüme ile birlikte elektrikli araçlarda kullanılan bataryalarda talebin ancak 2028 yılına kadar karşılanabileceği görüşünde bulunuyor.

BATARYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Elektrikli araçlarda çoğunlukla lityum-iyon pillerin kullanıldığını söyleyen Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat İlgar, elektrikli araçlarda maliyetin yüzde 40'ını bu pillerin oluşturduğunu dile getirdi.

İlgar, bu pillerin içinde kobalt, lityum, mangan, nikel ve grafit gibi değerli madenlerin bulunduğunu belirtti. Kocaeli'nde hayata geçirilen geri dönüşüm tesisi ile elektrikli araç bataryalarından elde edilen bu hammaddelerin kimya ve seramik sektöründe kullanılmasının amaçlandığını ifade etti.

"DÜNYADA CİDDİ YATIRIMLAR VAR"

Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat İlgar, Türkiye ve Almanya'da elektronik atık, veri imha, piller ve elektrikli araç bataryalarının geri dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlgar, elektrikli araçların dünya yollarında yerini almaya başladığına işaret ederek, "Yakın zamanda bu araçların sayısının artacağını düşünüyoruz. Belli bir zaman sonra bu araçlardan atık piller çıkacak. Burada yeni tesisimizde bununla alakalı ek yatırım yapıyoruz. Bu çıkan atık pillerin geri dönüşümünü yapıp bunun içindeki kobalt, lityum, mangan, nikeli kazanıp tekrar hammadde haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Elektrikli araçlarda çoğunlukla lityum-iyon pillerin kullanıldığını söyleyen İlgar, elektrikli araçlarda maliyetin yüzde 40'ını bu pillerin oluşturduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

"Bugün kobalt Kongo'dan, lityum Avustralya-Şili'den, grafit Çin'den çıkar. Bunların hepsini geri dönüşümden elde edebiliyorsunuz.

Dünyada bu konuyla ilgili ciddi yatırımlar var. Gerek AB gerek Amerika ve Çin olsun bu hammaddeleri kendilerinde toplayıp -bunu petrol gibi düşünebiliriz- bu hammaddeleri tekrar çıkarıp pil üreticilerine satmayı düşünüyorlar.

Bu hammadde kimdeyse yarın elektrikli aracı üretme gücü de onda olacak, çünkü bugün siz elektrikli aracın motorunu, kaportasını, elektroniğini, pilini üretebilirsiniz ama pilin hammaddesi elinizde olmadığı zaman o pili üretemezsiniz."

"REZERVLERİ ÜRETİMİ KARŞILAYAMAYACAK"

AB'nin yönetmeliklerle 2030'da üretilecek araç pillerinin yüzde 4'er kobalt ve lityum olmak üzere geri dönüşümden kullanılması zorunluluğu getirdiğine dikkati çeken İlgar, "Bu 2035 yılında yüzde 10-12 seviyesine çıkacak. 2028 yılında dünyadaki mevcut lityum rezervleri üretimi karşılayamayacak.

Bu nedenle AB, Amerika ve Çin ciddi manada pil üretimine ve bu hammaddeyi tedarik için geri dönüşüme aşırı önem gösteriyor. Bu konu ülke için de kritik ve stratejik bir konudur. Özellikle AB ülkelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle bu konuda milyar dolarlık yatırımlar yapılıyor. Ülkemizde de bizim gibi firmaların önünün açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Murat İlgar, yaptıkları üretimin önemine işaret ederek, "Elektrikli araç pillerinin geri dönüşümünden kritik hammaddeyi Türkiye'de ilk defa yaptık. 300 milyon liralık yeni yatırımla, ki bu rakam ileride 400 milyona da çıkacak, Türkiye'de ve Avrupa'da sayılı tesisler arasında olacağız" diye konuştu.