Feci kaza... İki TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Konya'da iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Konya-Karapınar kara yolunun 51. kilometresinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı TIR, İsmil Mahallesi yakınlarında önünde seyreden S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı sürücü Nihat Gülcan, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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