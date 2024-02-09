Feci kaza... Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: Yaralılar var!
Odunpazarı'nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Zümrüt Bulvarı’nda bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; F.K. (47) idaresindeki 26 UC 635 plakalı otomobil, Zümrüt Bulvarı üzerinde Seyitgazi ilçesi yönünde ilerlerken, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kendi şeridinden karşı şeride geçti.
Karşı şeritte ilerlemekte olan M.K. (38) idaresindeki 26 SU 100 plakalı su yüklü kamyon, kontrolden çıkan otomobilin sağ tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar oluştu.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (16) ve sürücü F.K. ağır, kamyon sürücüsü olan M.K. ise hafif yaralandı.
Ağır yaralan Y.K. ve sürücü F.K., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (ESOGÜ); kamyon şoförü ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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