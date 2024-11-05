Feci kaza... Otomobil parçalandı: Ölü ve yaralılar var!

Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza... Otomobil parçalandı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:01

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Saray Mahallesi Çetmi köyü yolu Hallar Mezarlığı yakınında sabaha karşı bir kaza meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; B.K. yönetimindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Parçalanan otomobildeki Hakan Kazabatlı ile Samet Tomak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile Emir Sefa Kindar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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