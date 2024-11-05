Samsun'da feci kaza: Çöp toplama kamyonu ile otomobil çarpıştı!

Salıpazarı ilçesinde çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Samsun'da feci kaza: Çöp toplama kamyonu ile otomobil çarpıştı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 11:29

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağluı Bereket Mahallesi'nde Onur C. idaresindeki 52 AAG 019 plakalı otomobil, geri manevra yapan Salıpazarı Belediyesi'ne ait Yüksel Ö.'nün kullandığı çöp toplama kamyonu ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nesrin C. ve Yetgül C. yaralandı.

Yaralılardan Onur C. ve Nesrin C. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Yetgül C. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da hastaneye giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.


Etiketler: #çöp toplama #kamyon #kaza #Samsun

İlgili Haberler

Ankara'da feci kaza... İki servis aracı çarpıştı: 21 yaralı

Ankara'da feci kaza... İki servis aracı çarpıştı: 21 yaralı
Aynı aileden 4 kişi, kazada yaşamını yitirdi

Aynı aileden 4 kişi, kazada yaşamını yitirdi
Şerit ihlali yapan yaptı, motosiklete çarptı: Yaralılar var!

Şerit ihlali yapan yaptı, motosiklete çarptı: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler