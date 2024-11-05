Samsun'da feci kaza: Çöp toplama kamyonu ile otomobil çarpıştı!
Salıpazarı ilçesinde çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağluı Bereket Mahallesi'nde Onur C. idaresindeki 52 AAG 019 plakalı otomobil, geri manevra yapan Salıpazarı Belediyesi'ne ait Yüksel Ö.'nün kullandığı çöp toplama kamyonu ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nesrin C. ve Yetgül C. yaralandı.
Yaralılardan Onur C. ve Nesrin C. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Yetgül C. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da hastaneye giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Etiketler: #çöp toplama #kamyon #kaza #Samsun
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