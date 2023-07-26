Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!

Amasya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hatice Kara (75) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:43
Feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı!
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Amasya'nın Suluova ilçesinde eski Havza yolu mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yıldız (43) yönetimindeki 55 H 0526 plakalı otomobil ile bir yakınlarının cenazesine giden Cüneyt Gözde (42) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Hediye Kara (38), Hatice Kara, Saliha Kutbay (45) ve Fatma Gözde (44) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralılar, ambulanslarla Suluova, Havza ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Kara, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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