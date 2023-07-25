Tekirdağ'da feci kaza... 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!

Malkara ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:00
Tekirdağ'da feci kaza... 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı!
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde Berkay D. idaresindeki 22 HH 019 plakalı otomobil, seyir halinde olan A.F. yönetimindeki BV 99 PUF yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 22 HH 019 plakalı otomobilde bulunan Fevzi Özel (36) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan F.A., Z.R., F.G., F.V. ve K.K. Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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