Feci kaza... Üç araç birbirine girdi: Biri ağır 4 kişi yaralandı!

Armutlu'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, birinin durumun ağır olduğu kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:52
Feci kaza... Üç araç birbirine girdi: Biri ağır 4 kişi yaralandı!
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Yalova'nın Armutlu ilçesi ile Bursa'nın Gemlik ilçesi arasında yolcu taşıyan M.E. idaresindeki 77 ACN 129 plakalı minibüs, Kapaklı köyü mevkiinde karşı yönden gelen D.B.'nin kullandığı 44 AP 9572 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüse, Ö.G. yönetimindeki 77 BA 901 plakalı TIR çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan kadın yolcular S.B. ve G.Ö. ile minibüstekilerden İ.S. ve Y.Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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