Turist otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı 3'e yükseldi!
Çardak'ta dün turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu hastaneye kaldırılan Taylandlı turist hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 3'e çıktı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşanan kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Nutthaphan Jiwakeait (44), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylelikle kazada yaşamı yitirenlerin sayısı 3'e ulaştı.
Kazada yaşamını yitiren rehber Mehmet İlhan'ın (31) cenazesi, ailesi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan teslim alınarak Muğla'nın Menteşe ilçesine götürüldü.
Taylandlı 2 kişinin cenazelerinin ise, işlemlerinin ardından konsolosluk yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
İKİ TURİSTİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!
Yaralılardan 2 Taylandlı turistin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ş.Ş.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Bir turizm şirketine ait İ.T. yönetimindeki 34 AE 1422 plakalı otobüs dün, Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çardak Havalimanı Kavşağı'nda Ş.Ş.U. idaresindeki 64 ABN 370 plakalı otomobille çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, refüjdeki kara yolu yönlendirme tabelası direğine çarparak durabilmişti.
Kazada sürücüler ile otobüste bulunan muavin, rehber ve Tayland uyruklu 26 turist yaralanmıştı.
Yaralılardan rehber Mehmet İlhan ile Tayland uyruklu turist Suwicha Yamsuk (50), müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
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