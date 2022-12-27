Feci ölüm: Havalandırma boşluğuna düşen şahıs yaşamını yitirdi

Manisa'da havalandırmayı tamir etmek için çatıya çıkan Yusuf Arslan, ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 11:38
Feci ölüm: Havalandırma boşluğuna düşen şahıs yaşamını yitirdi
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Manisa'da dün Turgutlu ilçesi Subaşı Mahallesi Arif Hikmet Şentüfekçi Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

Yusuf Arslan, havalandırma boşluğuna su girince tamir için çatıya çıktı. Çatıda ilerlediği sırada ayağı kayan Arslan, havalandırma boşluğuna düştü.

İhbarla ekipler, Arslan'ı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Arslan, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Arslan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda götürüldü. 


Manisa havalandırma

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