Şanlıurfa'da kovalamaca sonrası ölüm: 'Dur' ihtarına uymayan motosikletin çarptığı Burak yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'da, jandarmanın "dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Suruç ilçesi girişinde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Motosikletteki 2 kişi, iddiaya göre "dur" ihtarına uymayarak bölgeden kaçtı.
Ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Mizar Caddesi'nde yolun kenarında oyun oynayan Burak Yeşil (7) ile Şiyar Haktanır'a (8) çarparak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. ile yanında bulunan M.A. da yaralandı.
Ağır yaralanan Burak Yeşil, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
Motosiklet sürücüsü İ.Ö'nün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Diğer 2 yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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