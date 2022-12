'The Snowman' yıldızı Ronan Vibert yaşamını yitirdi

25 Aralık 2022 Pazar, 14:13

Kariyeri boyunca üst düzey yönetmenler ve yeteneklerle gerçekleştirdiği projelerle tanınan usta sinema ve televizyon oyuncusu Ronan Vibert, kısa süren bir hastalığın ardından 58 yaşında hayata veda etti.

RONAN VİBERT KİMDİR?

1964 yılında Cambridshire'da doğan Ronan Vibert, 80'lerin sonunda oyunculuk kariyerine başladı. Vibert, Roman Polanski'nin Piyanist filminde, The Shadow of the Vampire'da Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'da rol almıştı.

2010'ların başında rönesans dönemi İtalyası'ndaki soyluluarı anlatan The Borgias'ta oynayarak önemli bir çıkış yaptı.

Yine 2014'te Tom Hanks ve Emma Thompson'la birlikte In Mary's Shadow'da görev aldı.