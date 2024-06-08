Feke'de dolu: Ekili alan ile bahçeler zarar gördü

Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, ekili alan ile bahçelere zarar verdi.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 21:31
Feke'de dolu: Ekili alan ile bahçeler zarar gördü
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Akşam saatlerinde Feke ilçesinde aniden başlayan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Uzun süren dolu nedeniyle su taşkınları yaşanırken, ekili alanlar ve bahçeler de zarar gördü. 


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