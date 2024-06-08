Feke'de dolu: Ekili alan ile bahçeler zarar gördü
Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi, ekili alan ile bahçelere zarar verdi.
Akşam saatlerinde Feke ilçesinde aniden başlayan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Uzun süren dolu nedeniyle su taşkınları yaşanırken, ekili alanlar ve bahçeler de zarar gördü.
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