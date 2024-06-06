Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndü

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, geride bıraktığımız sezon görevinden istifa ederek başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurmuştu. Sancak, başkanlık görevine geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 12:21
Murat Sancak, Adana Demirspor başkanlığına geri döndü
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Adana Demirspor'da Murat Sancak dönemi yeniden başlıyor. Sancak, geride bıraktığımız sezon istifa ettiği görevine geri döndü.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Yeni yönetim kurulu listesini açıklayan Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yönetim kurulumuz hayırlı uğurlu olsun,mücadeleye devam, hep birlikte oyunları bozacağız, hevesler kursaklarda kalacak" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın paylaşımı şöyle:

 


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