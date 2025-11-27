Felçli hastanın hayatını kaybettiği yangın, çoklu prizden çıkmış

Kentte, 75’inci Yıl Mahallesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın İsmet ve Şükran Çubuk çiftine ait giriş katındaki dairede saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Apartmandakiler, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin kontrolünde felç hastalığı nedeniyle yatalak olan İsmet Çubuk’un yaşamını yitirdiği, eşi Şükran Çubuk’un (65) ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Şükran Çubuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tutulan Şükran Çubuk’un durumunun iyiye gittiği belirtildi. İsmet Çubuk’un cansız bedeni ise polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İncelemede yangının evdeki çoklu elektrik prizinden çıktığı tespit edildi. Öte yandan, yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen apartmanda yaşayan 1 kişinin de adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.