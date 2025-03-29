Feministlerden İmamoğlu tepkisi
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya gelen kadınlar, öğrencilerin de desteğiyle Gündoğdu’ya yürüdü.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayan tepki eylemleri İzmir’de 10. gününde de sürdü.
Feministlerin çağrısıyla Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde buluşan kadınlara öğrenciler de destek verdi. “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Sokağa eyleme özgürleşmeye”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atan kadınlar cadde boyunca yürüyerek Gündoğdu’ya ulaştı. Önceki gün “Hükümet istifa”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla önce Konak’ta Gündoğdu Meydanı’na ardından da Lozan Meydanı’na yürüyen kalabalık İzmir Valiliği ve Emniyet müdürlüğünün olduğu alana yürümek istemiş, polis müdahale etmişti.
Etiketler: #Alsancak #feminist #Ekrem İmamoğlu
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