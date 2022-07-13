Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü
Ünlü eğitimci, Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinin basıldığı ve şoförü ile birlikte bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ölüm haberini doğruladı.
Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu ve sahibi Nazmi Arıkan hayatını kaybetti. Arıkan'ın önceki gece Gelibolu'daki çiftliğinin basıldığı öne sürüldü.
Nazmi Arıkan'ın, şoförü ile birlikte bıçaklı saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.
Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA
Cumhuriyet'e konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Arıkan'ın ve şoförünün öldürüldüğü iddiasını doğruladı. Jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğünü bildiren Özacar, cinayet sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.
CHP'Lİ DURMAZ: 'BIÇAK VE BOĞUŞMA İZLERİ VAR'
İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, "Gece 11'de olay yeri inceleme ekibi geliyor. Bıçak ve boğuşma izleri olduğu söyleniyor. Maalesef şoförü de öldü" ifadelerini kullandı.
NAZMİ ARIKAN KİMDİR?
Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu.
Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.
Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.
1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul’da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları’nı açtı.
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