Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs tavana sıkıştı
Batman'da seyahat sırasında rahatsızlanan yolcunun hastaneye götürüldüğü belediye otobüsü, acil servisin tavanına sıkıştı.
Batman'da dün akşam saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 ABA 086 plakalı şehir içi taşımacılık yapan belediyeye ait otobüste bir yolcu rahatsızlandı.
Sürücü, yolcuyu Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürmek istediği sırada otobüs, acil servisi girişinin tavanına sıkıştı. Otobüste hasar oluşurken, fenalaşan yolcu ise sağlık ekiplerince müdahalesi için acil servise alındı.
Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs de lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Seçime 18 gün kaldı... Son 4 ankette dikkat çeken sonuç
- Planı deşifre etti
- 'Bir hikâyenin bitişine tanık olacağız'
- Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlık durumuna dair açıklama!
- Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İmam, toplanan paranın akıbetini soran kadını darbetti
- Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
- Sarıgül'den şaşırtan Erdoğan açıklaması