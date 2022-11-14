Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan 'Taksim' mesajı: Nefretle kınıyoruz
Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırının olduğu alana geldi. Bartholomeos, "İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut, refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.
İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleşen bombalı saldırının ardından, olay yerine kurulan platforma yurttaşlar tarafından karanfil bırakılmaya devam ediyor.
Fener Rum Patriği Bartholomeos da, patlamanın yaşandığı yere geldi.
"OLAYI NEFRETLE KINIYORUZ"
Burada konuşan Bartholomeos, "Bütün sabah ve akşam dualarımızda, ayinlerimizde Yüce Allah’a bunu niyaz ediyoruz. İnşallah memleketimize daimi barış, birlik ve beraberlik en kısa zamanda döner ve insanlar mesut, refah yaşarlar. Temennimiz ve dualarımız bu istikamettedir. Dünkü olayı nefretle kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.
Farklı ülkelerin konsolosluklarından temsilciler de platforma karanfil bıraktı. İsrail Başkonsolosluğu adına bırakılan çiçeğe ise yurttaşlar tepki gösterdi.
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