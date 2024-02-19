Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenlenmişti... İstanbul'da 'Redkitler' ve 'Daltonlar' operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 22'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 21:39
Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenlenmişti... İstanbul'da 'Redkitler' ve 'Daltonlar' operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 şüphelinden biri rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, 30 şüphelinden ikisi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Göz Atın
Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Elebaşı İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi'

Son dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Elebaşı İsmail Süner’in organize suç örgütü çökertildi'
'Beldekler' suç örgütüne operasyon: 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

'Beldekler' suç örgütüne operasyon: 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

"Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlenmişti.

"Redkitler" suç örgütünün elebaşı F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmeye çalıştığı, bunun için örgüt üyelerince Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G'ye Bağcılar'da Ağustos 2023'te silahlı saldırı düzenlendiği, ocakta da Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G'ye yönelik silahlı saldırıda Ş.K'nin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Suç örgütünün toplam 22 eylem ile 54 ruhsatsız silah bulundurma suçunu işlediğinin belirlendiği soruşturmada, 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın talimatı üzerine Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerindeki birçok adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 zanlı yakalanmıştı.


Organize suç örgütü haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeni iddianame hazırlandı: Askere gitmek istemeyenler Rusya ve Cezayir'deki şirketlere gönderilmiş

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yeni iddianame hazırlandı: Askere gitmek istemeyenler Rusya ve Cezayir'deki şirketlere gönderilmiş
Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi

Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt

Son dakika gelişmesi...Özel'den CHP'den istifa edenlere yanıt
Satranç ne zaman bulundu, kim buldu? Satranç ne demek, tarihçesi nedir?

Satranç ne zaman bulundu, kim buldu? Satranç ne demek, tarihçesi nedir?
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!

İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!
DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı

DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!

‘Eros’un katili İbrahim Keloğlan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı!
Mevduatta son durum... İşte 1,5 milyon TL'nin faiz getirisi!

Mevduatta son durum... İşte 1,5 milyon TL'nin faiz getirisi!
Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.

Meteoroloji uzmanından Türkiye için kritik uyarı! Karadeniz üzerinden giriş yapacak 1 gün kalacak.