Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi

Samsun’da KOM polisi tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5’i tutuklanırken, 1’i ev hapsi olmak üzere 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:40
Samsun’da suç örgütü operasyonu: 5 tutuklama, 1 ev hapsi
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’daki organize suç örgütlerinin mafyatik yapılanmaları ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonunda Samsun’da 13, Sivas’ta 1 olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına aldı.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, kasten yaralama, örgütlü silah ticareti, resmi belgeyi yok etmek, gizlemek, çocuklara suç üstlendirmek ve suçluyu kayırmak" suçlarını işlediği tespit edilen, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarında 8 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 450 adet tabanca fişeği, 6 adet tüfek, 88 adet kartuş, 3 adet bıçak, 1 adet telsiz, 1 adet muşta, 161 adet sentetik ecza, 0,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve örgüt eylem planının yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildi.

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Dosya kapsamındaki ara yakalamalarda da 8 adet tabanca, 14 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ile çeşitli mühimmatların ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan, aralarında suç örgütünün liderinin de bulunduğu 8 kişi ise bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1’i ev hapsi olmak üzere 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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