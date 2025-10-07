Fenomen Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Bakanlık, Gezgin’in erkek çocuklara “Ben kadınım değil mi?” diye sorduğu videolar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, söz konusu paylaşımların “hayasızca hareket” ve “müstehcenlik” içerdiğini belirterek yargıya başvurmuştu.

Fenomen hakkında “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemede savunma yapan Gezgin, suçlamaları reddederek, “Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu söylediğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Gezgin’in beraatine hükmetti. Ancak beraat kararının ardından Gezgin’in Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi