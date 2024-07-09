Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme: Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı
Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Neslim Güngen ve İnanç Güngen çifti gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.
GÜZELLİK MERKEZLERİ SAHİBİ
Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
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