Tekirdağ’da ‘Zıpkın 17’ operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen ‘Zıpkın 17’ operasyon ve uygulamada 10 aranan şahıs yakalanırken, uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:47
Tekirdağ’da ‘Zıpkın 17’ operasyonu: 10 gözaltı
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ‘Zıpkın’ operasyonları sürüyor.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması (ZIPKIN-17 Operasyonu) faaliyeti sonucunda, 335 araç ve bin 927 şahıs sorgulandı.

Operasyonda aranan 10 şahıs yakalandı. Uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.


Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı
Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler