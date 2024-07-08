Tekirdağ’da ‘Zıpkın 17’ operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:47

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:48

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ‘Zıpkın’ operasyonları sürüyor.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması (ZIPKIN-17 Operasyonu) faaliyeti sonucunda, 335 araç ve bin 927 şahıs sorgulandı.

Operasyonda aranan 10 şahıs yakalandı. Uygulamada 17 şahsa 37 bin 706 trafik para cezası uygulandı.