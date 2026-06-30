Ferahnur Halı küresel pazarlarda büyümesini sürdürüyor

Türkiye’nin geleneksel üretim gücünü modern teknolojiyle birleştiren tekstil sektörü, uluslararası arenada yeni başarı hikayelerine imza atmayı sürdürüyor.



İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen üretici-ihracatçı firmalarından biri olan Ferahnur Halı, küresel vizyonu ve kalite odaklı üretim anlayışıyla dünya pazarlarındaki konumunu güçlendiriyor. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) üyesi olan firma, 20 yıllık köklü geçmişiyle Türk halıcılığını uluslararası standartlarda temsil ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ural Şahin liderliğinde büyüme ivmesini sürdüren şirket; oteller, kongre merkezleri, kamu binaları ve prestijli ticari projeler için yüksek standartlarda üretim gerçekleştiriyor. Yıllık 40 bin metrekare dokuma kapasitesine sahip olan firma, projelerin mimari yapısına ve kullanım ihtiyaçlarına göre özel tasarım çözümleri geliştiriyor.

100'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Üretim süreçlerinde kalite, estetik ve uzun ömürlü kullanım özelliklerini ön planda tuttuklarını belirten Ural Şahin, uluslararası pazarlardaki varlıklarını her geçen gün artırdıklarını ifade etti. Bugün Avrupa, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Asya pazarları dahil olmak üzere 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, ticari projelerde yün ve polyamid dokuma teknolojileriyle uluslararası standartlarda hizmet sunduklarını belirtti.

Şirketin başarı yolculuğunu ve sektörel vizyonunu değerlendiren yönetim, şu ifadeleri kullandı:

"Türk halıcılığı yüzyıllara dayanan güçlü bir mirasa sahiptir. Ferahnur Halı olarak 20 yıldır bu mirası modern üretim teknolojileriyle birleştirerek dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Kalite, güven ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden çalışmalarımıza devam ediyor, Türk halısının uluslararası pazarlardaki değerini artırmak için yatırım yapmayı sürdürüyoruz."