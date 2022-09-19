Feray Şahin'in ailesi 5 yıldır adalet arıyor!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 19:17

Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Feray Şahin, öldürülüşünün 5. yılında Mezitli Belediyesi tarafından adının verildiği parkta anıldı. Anma etkinliğine Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım, Mezitli İlçe Kadın Kolu Başkanı Aslı Çalışkan, İHD Şube Başkanı Hakkı Demir, Mersin Kadın Platformu Sözcüsü Zeynep Benli ile birlikte bazı siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Anma etkinliğinde ilk sözü alan baba Bekir Şahin katil Fatih Albayrak'ın delilleri kararttığını belirterek "Katil, gencecik suçsuz savunmasız kızımızı öldürüyor, sonra iz kaybetmeye başlıyor. O sırada görev yaptığı amirini ve babasını arıyor, polis meslektaşlarını arıyor, onlardan destek alarak cinayetin delillerini yok ederken, nasıl davranması gerektiği taktiklerini alıyor. Katil önce 112’yi aramıyor, kapıyı açıp komşulardan yardım istemiyor. Katil, kız öldükten sonra komşulara kapıyı açıyor. Sonra 112 geliyor, o sırada olay yeri inceleme delilleri eksik topluyor, cinayet büro katilin vücut fotoğrafını çekmiyor görüntü almıyor, kan incelemesi ve alkol testi yapılmıyor. Evin anahtarı polisleri sıkıştırmamızdan ve savcının talimatıyla 25 gün sonra teslim ediliyor. Bunların hepsi şüphe ve cinayeti basitleştirme, iz kaybetme, katili kurtarmaktan başka şey değildi. Savcının olay yerine gelmeyip, telefonla katili polis olan cinayet sırasında polise talimat veriyor, takip etmesini tutanak tutmasını istemesi olayın başka bir vahim yanı ve iz kaybettirmeye göz yummaktır." dedi.

Katil Albayrak'a indirimli ceza verilmesine de tepki gösteren Şahin, "Sonunda gencecik kızın katiline indirimli 5 yıl 3 ay gibi komik, facia niteliğinde, vicdanları sızlatan bir ceza verilerek, yattığı 1.5 yıl süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. O şimdi aramızda serbestçe dolaşıyor, kızımız kara toprakta biz ise hala adalet arıyoruz. Ancak Adana İstinaf’ta 2 hafta gibi çok kısa sürede dosyanın içindeki eksiklere bakılmadan verilen karar onanarak katil 4 Ocak 2019 dan serbest bırakıldı." dedi.

Anne Aysel Şahin de gözyaşları içinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a çağrı yaptı. Şahin, "Kadın katillerinin serbest bırakılmasıyla kadınlar tehlikeye atılıyor. Bir aileyi bitiren katilin yarın öbür gün başka bir kadını öldürmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Onu serbest bırakan hakim bunun hesabını verebilecek mi? Katillerin yeri sokaklar değil, hapishanedir" şeklinde konuştu.

"BAŞKA FERAYLAR ÖLMESİN"

Belediye Başkan Yardımcısı Nurdan Kurtuluş konuşmasında “Belediyemizde staj yaparken öldürülen Feray Şahin kızımızı anmak ve 'Başka Feraylar ölmesin' demek için adını verdiğimiz parkta bir araya geldik. Kadınların şiddete ve cinayete kurban edilmemesi için kadın odaklı belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Feray, bir cinayete kurban gitmiştir onu her ölüm yıl dönümünde ve 8 martta andık, anmaya devam ediyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Kadınlarımız kızlarımız artık öldürülmesin istiyoruz” dedi.

Anma programında konuşan CHP İl Kadın Kolu Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, "Feray kardeşimiz gencecik yaşta toprağa verildi. Onu öldüren katil sokakta aile 5 yıldır adalet peşinde, böyle hukuk sistemi olmaz. Biz geldiğimizde böyle cinayetlerin hesabı sorulacak hasıraltı edilmeyecek" diyerek tepki gösterdi.