Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü 'Kuran videosu' sonrası gözaltına alındı
Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç, Kuran'ın üzerine oturup ayağıyla bastığı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.
Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada yayılan görüntüleri büyük tepki topladı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay kısa sürede gündeme otururken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Ünlü'yü gözaltına aldı.
Ünlü, "dini değerlere hakaret" suçundan gözaltına alındı.
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında 'Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."
?? 03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında “Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı” başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.?? pic.twitter.com/bAzzrIUIRT— Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) January 3, 2025
VİDEONUN TARİHİ BELLİ DEĞİL
Öte yandan Ünlü'nün gözaltına alınmasına sebep olan videonun yeni mi yoksa eski tarihli mi olduğunu netlik kazanmadı.
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