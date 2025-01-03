Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü 'Kuran videosu' sonrası gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranlığıyla tanınan 17 yaşındaki Talha Siraç, Kuran'ın üzerine oturup ayağıyla bastığı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı.

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü 'Kuran videosu' sonrası gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:57

Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanınan Talha Siraç Ünlü'nün sosyal medyada yayılan görüntüleri büyük tepki topladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay kısa sürede gündeme otururken, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Ünlü'yü gözaltına aldı.

Ünlü, "dini değerlere hakaret" suçundan gözaltına alındı.

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Ünlü'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. 

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.01.2025 tarihinde Bazı Sosyal Medya hesaplarında 'Ferdi TAYFUR hayranı olan T.S.Ü. Ferdi TAYFUR'un ölümü üzerine Kuran-ı Kerim'in hem üstüne oturdu hem de üstüne bastı' başlıklı paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur."

VİDEONUN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Öte yandan Ünlü'nün gözaltına alınmasına sebep olan videonun yeni mi yoksa eski tarihli mi olduğunu netlik kazanmadı.


Etiketler: #Ferdi Tayfur #Talha Siraç Ünlü

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