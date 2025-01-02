Ferdi Tayfur hayatını kaybetti... Peş peşe açıklamalar: 'İçimiz yanıyor'

Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 02.01.2025 - 21:25

Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya’da, özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

30'dan fazla albüm ve filmi bulunan ve 9 kez Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, sanat dünyasını ölüm haberi ile üzdü. Sevenleri ve dinleyenleri ölüm haberinin ardından taziye mesajları yayımladı.

İşte o mesajlardan bazıları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur’un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İçimiz daha bir başka yanıyor! "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimizin gönlünde “Ferdi Baba” ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Binlerce dizeleri zihinlerimize kazıyan; Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden milyonların “Ferdi Baba”sı, Ferdi Tayfur’a Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat dünyamızın başı sağ olsun.

"YATTIĞINIZ YER NUR OLSUN"

Armağan Çağlayan: Ben de bu dağların nesine geldim, meleşir kuzular sesine geldim, Geldim emmoğlu … Yattığınız yer nur olsun.

Demet Akalın: İnanılmaz üzgünüm... Nur içinde yatsın.

Mahsun Kırmızıgül: Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak.

Mustafa Sandal: Bir efsaneye daha veda ediyoruz. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle Ferdi baba! İyi ki, seni dinlemek, müziğini ruhumuzda hissetmek bizlere kısmet oldu.

Ayrıca spor kulüplerinden de Tayfur için taziye mesajı yayımlandı.