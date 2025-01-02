Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 22:50

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Etiketler: #Cenaze #Cenaze töreni #Recep Ergül

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