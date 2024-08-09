Ferdi Zeyrek: Çöp toplayacak param olmasa ben toplarım

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:55

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:55

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretlerine Selendi ile devam etti. Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ile ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

“BİZ PARAYI ÇEREZE DEĞİL, SELENDİ’YE HARCAYACAĞIZ”

Ziyarette konuşan Zeyrek, “1 milyon liralık çerez faturası, 1 milyon 300 bin liralık bayrak faturası olan bir yönetim devraldık. Selendi’nin bu kadar sorunları varken çerez ya da bunun gibi ödemeleri yapmayı düşünen bir yönetim vardı. Bunun gibi birçok faturayı bizim paramızla ödemeye kalkan bir zihniyet vardı. Biz bunları durdurduk. Ardından da ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim sözümüzü yerine getirdik. ‘Yapamazsın’ diyenlere bunun nasıl yapılabildiğini, hesabı kitabıyla gösterdik. Biz parayı çereze değil, Selendi’ye harcayacağız” diye konuştu.

“BU KISITLAMA TEDBİRLERİ BİZİ ASLA VE ASLA YILDIRMAYACAK”

“Unutulmasın ki, benim çöp toplayacak param olmasa da kollarımı sıvar, kendi çöpümü kendim toplarım” diye devam eden Zeyrek, “Bu hizmetler asla ve asla bitmeyecek. Şimdi SGK ve vergi borçları ile ilgili birçok belediyeye haciz gidiyor. Ama borcu Murat Başkan ya da Ferdi Zeyrek yapmadı. Bunu geçmiş dönemlerdeki başkanlardan almak akıllara gelmiyor muydu? Cumhuriyet Halk Parti’li belediyeler, Türkiye’de büyük bir alana sahip olunca bu yaptırımlarla hizmetlerimiz kısıtlanmak isteniyor. Ama şunu unutmayın; burada cezalandırılan ne Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ne de Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Burada cezalandırılan vatandaştır. Biz bunun da üstesinden geleceğiz. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Biz şu anda Selendi’ye planladığımız 75 kilometre yolu, sezon sonuna kadar bitireceğiz. Bu kısıtlama tedbirleri bizi asla ve asla yıldırmayacak. Çünkü biz her zaman vatandaşla birlikteyiz. Bu yükün altından sizlerle birlikte el ele vererek kalkacağız” ifadelerini kullandı.