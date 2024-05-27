Ferdi Zeyrek hal esnafına verdiği sözü tuttu

Yerel seçimlerden önce verdiği sözleri bir bir yerine getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hal esnafını da unutmadı. Başkan Zeyrek, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini uzattı. Esnafın her zaman yanlarında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, “Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:40
Ferdi Zeyrek hal esnafına verdiği sözü tuttu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmaları sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, hal esnafını ziyareti sırasında ücretsiz bekleme süresinin uzatılması talebini yerine getirdi. 

Ferdi Zeyrek başkanlığında toplanan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden alınan kararla hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresi bir saatten, iki saate çıkarttı. Esnafın her zaman yanında olacaklarını belirten Başkan Zeyrek, “Halden alışveriş yapan esnaflarımız, araçlarını hale soktuklarında bir saat bekleme süresinin ardından otopark ücreti ödüyordu. Bir saat gibi kısa sürede haldeki alışverişlerini yapıp, araçlarına ürünlerini yüklemeleri çok mümkün görünmüyordu. Seçim dönemi, bu sorunu yerinde irdeledik. Göreve gelir gelmez, meclisimizde bu bekleme süresini iki saate çıkarttık. İki saat boyunca halde, otopark ücreti alınmayacak. Esnafımızın biz her zaman yanında olacağız. Onların dertlerini biliyoruz. Bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için bu uygulamayı başlattık. Esnafımızdan da bu konuda çok teşekkür alıyoruz. Ne mutlu ki onlarında bütçelerine bir nebze de olsa destek olabildik” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ZEYREK’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Halde ticaret yapan esnaf, müşteri ve nakliyeciler, ücretsiz otopark süresinin uzatılmasından dolayı memnuniyeti paylaşarak Başkan Zeyrek’e teşekkür etti. Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Ömer Akagündüz, “Başkan bey, seçim çalışmaları sırasında bizlerle bir araya geldi. Gece saat 2.00’de ilçe belediye başkanımızla birlikte bizleri ziyaret geldi.  O saatte gelmesi bizleri anlaması açısında farklı bir duygu. Hal müşterimiz ve nakliyeci arkadaşlarımızın, burada bir saatlik otopark süresi vardı. Bu süre zarfının kendisine yetersiz geldiğini ifade ettik. Kendisi de göreve geldiğinde bu süreyi uzatacağına dair bizlere söz verdi. Bu sözü yerine getirdiğinden dolayı hal esnafımız, müşterilerimiz ve nakliyeciler adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.


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