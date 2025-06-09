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Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Mansur Yavaş'tan ilk paylaşım

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Mansur Yavaş'tan ilk paylaşım

9.06.2025 18:02:00
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Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti... Mansur Yavaş'tan ilk paylaşım

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti. Ülke genelinde büyük üzüntüye yol açan vefat sonrası Mansur Yavaş’tan da duygusal bir mesaj geldi.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten acı haber geldi. Zeyrek, hayatını kaybetti.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum.

Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi.

Acımız büyük…

Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm…"


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